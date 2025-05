DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kongreyi topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurdu. Fesih kararına yönelik bir açıklama yapılmaması ise dikkat çekti. Pervin Buldan ise "Hepimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu.

PKK KONGRESİNİ TOPLADIĞINI DUYURDU

Doğan'ın konuyla ilgili, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir." ifadelerini kullanmasından kısa süre sonra terör örgütü PKK tarafından kongrenin toplandığı açıklandı. Terör örgütünün kongresinin 5-7 Mayıs'ta yapıldığı belirtilirken, fesih kararına yönelik bir açıklama yapılmadı.

"HAYIRLI OLSUN"

Öte yandan Pervin Buldan da Habertürk'e yaptığı açıklamada "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖNDER'E SUİKAST GİRİŞİMİ NEDEN GİZLENDİ?

"Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını gösterdi. Anısına bağlılık da saygı da bunu gerektirir.

Suikast girişimi konusunda partimiz bir açıklama yaptı. Suikast düzenlendiğine dair haberler tekrar açıklama yapma ihtiyacı doğurduğu için buluştuk aslında bugün.

Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu sitenin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiş ve keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiş. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir düzenek.

Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal edildi ve düzenek teslim edildi ve tedbir alındı.

Bunun kamuoyuyla paylaşılmamış olmaması da tartışma konusu oldu.

Sırrı Süreyya Önder bunun istismar edilmemesini istediği için paylaşılmadı.

Bu olay büyük bir titizlikle takip edildi. Kamuoyuyla paylaşılmama kararı kendisinin ve partinin ortak kararı oldu.

Makam aracı olduğu için de Meclis Başkanvekili olduğu için farklı protokoller gereği büyük bir titizlikle takip edildi"

PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI

İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz.

PKK SİLAH BIRAKTI MI?

Doğan, PKK'nın silah bıraktığı iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz.

Bundan çok büyük bir önemle beklediğimiz zaman üzerinden haftalar geçti daha önce de 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.