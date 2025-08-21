Öğrencilerin talebi kiraları uçurdu! Barınma ihtiyacı fırsatçılara yaradı

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Üniversitelerin açılacağı tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte kiralık konut piyasasında hareketlilik başladı. Özellikle üniversite kampüslerinin bulunduğu bölgelerde kiralık ev arayışı hızlanırken, ilanların sayısı ve fiyatlarında artış gözlemlendi. Gazetemize konuşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, kiralık konut piyasasında son 2 haftadır yüzde 15 yükseliş olduğunu belirterek fırsatçıların bu dönemde fahiş kira artışlarına yöneldiğini söyledi.

KONUT STOKU DARALIYOR

Türkiye genelinde kiralık konut arzının talebi karşılamakta zorlandığını belirten Akçam “İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kira fiyatları son bir yılda yüzde 60’a varan oranlarda arttı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte bu artışın daha da hızlanması bekleniyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacı, piyasadaki mevcut dengesizliği daha da belirgin hâle getiriyor. Aileler, çocuklarının daha uygun maliyetle barınabilmesi için kiralık evleri tercih ediyor. Ancak bu talep, zaten sınırlı olan kiralık konut stoğunu daha da daraltıyor. Bazı bölgelerde 1+1 dairelerin bile aylık kira bedeli 10 bin TL’yi aşmış durumda. Üniversite açılış dönemleri, bu baskıyı daha da artırıyor” dedi.

Öğrencilere özel sosyal konut projeleri, denetimli kira uygulamaları ve yerel yönetimlerin barınma desteklerinin bu sorunun çözümünde önemli adımlar olabileceğine dikkat çeken Akçam “Aksi takdirde hem öğrenciler hem de dar gelirli vatandaşlar barınma sorununun içinde kalmaya devam edecek. Kalıcı çözümler için ortak akıl ve kamusal irade şart” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı gazetemize yaptığı açıklamada, emlak piyasasının yakından takip edildiği bildirilerek “Piyasa dengesini bozacak manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletme ve mülk sahiplerine bugüne kadar 137 milyon lira idari yaptırım uygulandı” denildi.

İSTANBUL EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI AŞA: ŞU AN TALEP OLDUKÇA AZ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, talebin artmadığı aksine düştüğü görüşünde. Eskiden bir ev boşalsın diye kapıda 3-5 kişinin beklediğini belirten Aşa “Şimdi ise her emlakçının elinde 5-10 tane ev var. Bazı semtlerde, özellikle Fatih’te talep neredeyse sıfıra inmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Aşa konuşmalarına şöyle devam etti: