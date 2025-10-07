Önce Trabzon sonra Artvin! Karadeniz'de yürekler ağza geldi, ekipler alarma geçti
Karadeniz kıyılarında ürküten manzara üstelik bu iki etti. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Trabzon'da bulunan ve kime ait olduğu tespit edilemeyen insansız deniz aracı paniğe sebep olmuştu. Benzer olay bu defa Artvin'de yaşandı, bölgede geniş güvenlik önemleri alındı.
Artvin açıklarında deniz yüzeyinde fark edilen cisim ekipleri alarma geçirdi. Sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
İNSANSIZ DENİZ ARACI ÇIKTI
Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.
TRABZON'DAKİ İLE AYNI MODEL ÇIKTI
Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.
