İletişim Başkanı Duran'dan 7 Ekim mesajı: Adalet tecelli edene kadar mücadeleye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR HALK YAŞAM HAKKINDAN MAHRUM BIRAKILDI"

"Bugün İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ve devamında uyguladığı soykırımın ikinci yıl dönümü. Gazze, tarihin en ağır insani felaketlerinden birine sahne oldu. Bombardımanlar, abluka ve sistematik yıkım; on binlerce sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünyanın gözleri önünde bir halk, yaşadığı topraklardan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldı.

"ÇATIŞMA DEĞİL SİSTEMATİK SOYKIRIM"

Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil; uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır. Uluslararası toplumun sessizliği, adalet mekanizmalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gazze’de yaşananlar bir “çatışma” değil; sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir.

"TÜRKİYE ADALET TECELLİ EDENE KADAR MÜDAHALEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye, en başından bu yana bu gerçeği açık biçimde dile getirmiş, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hem diplomatik platformlarda hem de insani yardım alanında bu duruş kararlılıkla sürdürülmektedir. Filistinlilerin sesi duyulana, adalet tecelli edene kadar bu mücadele devam edecektir."