Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Bıçakla 15 aracın lastiğini patlatıp kaçtı

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Bıçakla 15 aracın lastiğini patlatıp kaçtı
Çorum'da kimliği belirsiz bir kişi park halindeki yaklaşık 15 aracın lastiklerini bıçakla kesti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki bıçakla caddede park halinde bulunan yaklaşık 15 aracın lastiklerini tek tek patlattı. 

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Bıçakla 15 aracın lastiğini patlatıp kaçtı - 1. Resim

LASTİKLERİ PATLATILMIŞ HALDE BULDULAR

Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçeği öğrenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın ardından bazı vatandaşlar araçlarının lastiklerini kendisi tamir etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise tamirci çağırarak lastiklerini tamir ettirdi.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Bıçakla 15 aracın lastiğini patlatıp kaçtı - 2. Resim

O ANLAR KAMERADA

Olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, bir şahsın elindeki bıçakla araçlara yaklaştığı ve lastikleri patlattığı görülüyor. Şahıs daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Bıçakla 15 aracın lastiğini patlatıp kaçtı - 3. Resim

“SABAH KAPIYI AÇTIM, HERKES DIŞARIDAYDI”

Sabah uyandığında aracının lastiklerinin patladığını fark ettiğini söyleyen Anıl Candan isimli vatandaş, şöyle konuştu:

"Sabah işe giderken, kapının önünde aracımın sol tarafındaki iki lastiğinin yarık olduğunu gördüm. Dikkatimi çekince arkadaki arabalara baktım. Diğer arabaların lastiklerinin de kesik olduğunu görünce caddeye çıktım. Zaten o sırada herkes dışarıdaydı, yaklaşık 15 arabanın lastikleri kesilmişti. Biz de yeni güvenlik kamerası taktırmıştık. Kayıtları tarayınca saat 01.30 sıralarında bir şahıs, ileriden gelip arabaların lastiklerini kesiyor. En son benim lastiği patlattıktan sonra duvardan atlıyor, belediyenin kamyonun lastiğini zorluyor, orada bıçağı kırılıyor. Polis ekipleri geldi, görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Yapabilen kendi tamir etti, bazı arkadaşlar da tamircileri aradı. Yazık, yakalanmasını istiyoruz. Başka bölgede de kesilmiş. Çağrımız, kayda değer bir ceza olursa bir daha yapamaz. Bu adama kayda değer bir ceza verilmezse tekrar yapmaz."

