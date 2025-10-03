Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mahallelinin hırsız nöbeti kabusa döndü! Tam 6 kişiyi 'yanlışlıkla' darbettiler

Mahallelinin hırsız nöbeti kabusa döndü! Tam 6 kişiyi 'yanlışlıkla' darbettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsız paniği iki mahalleyi alarma geçirdi. Geceleri nöbet tutan mahalleli, şüpheli sandıkları 6 kişiyi yanlışlıkla darbetti; bazı evlere izinsiz girildi, camlar kırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki iki mahalle, son günlerde adeta diken üstünde. Bir şüphelinin evlerin çevresinde dolaşarak kapıları zorladığına dair ihbarlar arttı, şahsın bazı evlere girmeye çalıştığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananlar üzerine tedirgin olan mahalle sakinleri, geceleri gruplar halinde kendi imkanlarıyla 'hırsız nöbeti' tutmaya başladı.

ALTI KİŞİ 'YANLIŞLIKLA' DARBEDİLDİ

İddiaya göre; 3 gün süren nöbetler sırasında mahalleli, hırsız olduğundan şüphelendikleri ve olaylarla ilgisi bulunmayan 5 kişiyi darbetti. Dün akşam saatlerinde de benzer bir olay yaşandı. Mahalle sakinleri, hırsız olduğunu düşündükleri bir kişiyi daha yakalayarak darbetti.

"BİRİNİ DAHA TUTMUŞLAR, YAKALAMIŞLAR"

Dün akşam saatlerinde balkonda vatandaşların koşuşturmacasını gördüğünü söyleyen Vedat Özçivi, "Mahallede uzun zamandır gerginlik var. Bir şahıs dadanmış, kameralarda da görülmüş. Bizim birader de görüp kovalamış. Bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Birini daha tutmuşlar yakalamışlar. Çok eskiden böyle bir durum yaşanmıştı. Uzun zamandır böyle bir şey olmuyordu. Ben akşamları balkonda oturuyorum, insanlar 'burada burada' diyerek koşturuyor" dedi.

Mahallelinin hırsız nöbeti kabusa döndü! Tam 6 kişiyi 'yanlışlıkla' darbettiler - 1. Resim

"BENİM EVİME NEDEN GİRDİNİZ?"

Hırsızı yakalamak için evine girilen Türkan Karakut, "Hırsızı yakalamak için eve girmişler. Çatıdan girdiler, camları kırdılar. Mahalleli bir haftadan beri hırsızın peşinde. Benim evime neden girdiniz?" diye konuştu.

Mahallelinin hırsız nöbeti kabusa döndü! Tam 6 kişiyi 'yanlışlıkla' darbettiler - 2. Resim

"AKŞAM 3-4 DEFA SİLAH ATILDI"

Mahalle sakinlerinden Fatma Çağlayan ise hırsızı yakalamak için mahallelinin günlerdir nöbet tuttuğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bir haftadır bu olaylar sürüyor. Can güvenliğimiz yok. Akşam 3-4 defa silah atıldı. Mahalleye nasıl bir adam girdiyse bu olaylar büyüdü. Kimse bu kişi yukardaki sokakta da geziyor. Mahalleli, kadının yalnız yaşadığını biliyor. Hırsızlar kadına zarar vermesin diye eve girdi. Mahalleli de bu olaydan dolayı gece saat 04.00'a kadar dışarıda oturuyor. Mahallemize bir şey olmasın, insanımıza zarar gelmesin."

"SAPIK MI, HIRSIZ MI NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ŞÜPHELİLER"

Mahallede herkesin panik olduğunu aktaran Koray Yalın da, "Mahallemizde bir haftadır sapık mı, hırsız mı ne olduğu belli olmayan şüpheliler var. Bu şahısları çocuklarımız, eşlerimiz gördüler. Hırsızı yakalamak için evine girilen Türkan ablanın kırılan camlarını da aramızda para toplayıp yaptıracağız" şeklinde konuştu.

Mahallelinin hırsız nöbeti kabusa döndü! Tam 6 kişiyi 'yanlışlıkla' darbettiler - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ortalık savaş alanına döndü! Adıyaman'da 30 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktıDev banka Bitcoin tahminini güncelledi: Yıl sonu uçuşa geçecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 yaşında can verdi: Barış Nas’ın ölümüyle başlayan husumet bitti - 3. Sayfa16 yaşında can verdi: Barış Nas’ın ölümüyle başlayan husumet bittiOrtalık savaş alanına döndü! Adıyaman'da 30 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı - 3. Sayfa30 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktıAntalya'da hüzne boğan zincirleme kaza: Teyzesine müdahale eden genç hemşire o anları anlattı - 3. SayfaAntalya'da hüzne boğan zincirleme kaza: Teyzesine müdahale eden genç hemşire o anları anlattıEyüp Arıcı davasında yeni gelişme! Listeye bir isim daha eklendi, yakalama kararı çıkarıldı - 3. SayfaListeye bir isim daha eklendi, yakalama kararı varKayseri'deki 'baba' cinayetinde çelişkili ifadeler! Kardeşi 'Hac parası için' dedi, sanık farklı konuştu - 3. SayfaKayseri'deki 'baba' cinayetinde çelişkili ifadeler!Bakırköy'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi - 3. SayfaBakırköy'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...