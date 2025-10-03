Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'deki 'baba' cinayetinde çelişkili ifadeler! Kardeşi 'Hac parası için' dedi, sanık farklı konuştu

Kayseri'deki 'baba' cinayetinde çelişkili ifadeler! Kardeşi 'Hac parası için' dedi, sanık farklı konuştu

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de babasını bıçaklayarak öldüren sanık E.R. hakkında savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanığın kardeşi, cinayetin hac parası nedeniyle işlendiğini söylerken, zanlı ise babasını annesine hakaret ettiği için öldürdüğünü öne sürdü.

Korkunç olay geçtiğimiz mayıs ayında Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 58 yaşındaki E.R., 83 yaşındaki babasını bıçaklayarak öldürdü. Katil evladın yargılanmasına devam edildi. 

Tanıkların dinlendiği duruşmada E.R.'nin kardeşi A.B.; ağabeyinin babasını hac parası nedeniyle öldürdüğünü öne sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

KARDEŞİNİ YALANLADI

Sanık E.R. ise kardeşinin ifadesinin doğru olmadığını, babasını hac parası yüzünden öldürmediğini belirterek; bir önceki duruşmada olduğu gibi babasını ölmüş annesine hakaret içeren sözler söylediği için öldürdüğünü belirtti.

Savcı E.R.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

