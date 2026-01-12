Büyük yazarı anlatan sergi! Cemil Meriç’in ilmî mirası gözler önünde
İstanbul'da açılan "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç" sergisi, yazar ve mütefekkir Cemil Meriç'in entelektüel mirasını Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel olarak 20 Ocak'a kadar ziyaretçilere sunuyor.
MURAT ÖZTEKİN - Yazar ve mütefekkir Cemil Meriç’i odağına alan “Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç” sergisi İstanbul’daki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde görülebiliyor.
Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel hazırlanan sergi, Meriç’in entelektüel mirasını arşiv belgeleri ve görsel materyaller üzerinden gözler önüne seriyor. Yazarın özel fotoğrafl arının yanı sıra çalışma masası da ziyaretçilere sunuluyor.
Esenler Belediyesi tarafından açılan sergi, 20 Ocak’a kadar gezilebilecek.