Usta ressam Selahattin Kara, empresyonist peyzajlardan soyuta uzanan sanatsal dönüşümünü “Saklı Zamanlar” sergisiyle 8 Ocak’ta AKM Galeri’de sanatseverlerle buluşturuyor.
MURAT ÖZTEKİN - Türk resim sanatının usta isimlerinden Selahattin Kara’nın soyut resimlerini merkezine alan “Saklı Zamanlar” sergisi, 8 Ocak’ta İstanbul’daki AKM Galeri’de ziyaretçilere kapılarını açacak.
Yıllar boyunca empresyonist peyzajlarıyla ışığı, atmosferi ve tabiatın duyusal etkilerini resmeden Kara, bu sergiyle birlikte sanatındaki yeni bir dönemi sanatseverlere sunacak. “Saklı Zamanlar” sergisi, sanatçının doğanın görünür biçimlerinden uzaklaşarak ışığın hafızasına, rengin içsel titreşimlerine ve sezgisel katmanlarına yöneldiği soyut dönemini kapsamlı biçimde görünür kılacak.
Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan sergi, Kara’nın 1990’lı yıllarda gerçekleştirdiği aksiyon performanslarıyla başlayan soyut kırılımının izlerini sürecek.