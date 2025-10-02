Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de yaşlı çifte cami çıkışı kanlı pusu! Oracıkta can verdiler

Kayseri'de yaşlı çifte cami çıkışı kanlı pusu! Oracıkta can verdiler

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde karı koca, evlerinin önünde uğradığı saldırı sonucu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, çifte cinayeti gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Fahri B. ile eşi Gülhanım B., cami çıkışı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de olayın yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de yaşlı çifte cami çıkışı kanlı pusu! Oracıkta can verdiler - 1. Resim

Fahri B. ve Gülhanım B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyaz Saray'da gözler Hamas'ın kararında: Trump süre tanıdı mı?
