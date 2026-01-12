Haftanın kitaplarında bu hafta “Manuel Çıtak”, “Garip Meslekler Kulübü” ve “Erken Modern Dünyada Devrim ve İsyan” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN

ENSTANTANELERLE HAYATIN RENKLERİ

“Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi”nin 16. kitabı sanatçı Manuel Çıtak’a (1962-2023) ayrıldı. Klasik belgesel üslubun yakın tarihteki en önemli temsilcilerinden olan Çıtak, Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarında şehir hayatı, portre, inanç, kıyılar ve ada temalı dingin ancak çarpıcı çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Raflarda yerini alan “Manuel Çıtak” adlı eserde, sanatçının farklı kareleri künye bilgileriyle okura sunuluyor. Kitapta hassaten farklı inançlardan insanların ritüelleri esnasında çekilen enstantaneler dikkat çekiyor. Hayatını serbest fotoğrafçı olarak sürdürmüş olan Çıtak’ın son kişisel sergisi “İslomania”da örnekler de kitapta yer alıyor. Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan, editörlüğünü Orhan Cem Çetin’in üstlendiği eser, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde okura sunuluyor. Fotoğraf meraklılarının gözünden kaçmasın!

KISA HİKÂYELERLE TOPLUM ELEŞTİRİSİ

İngiliz yazar Gilbert Keith Chesterton’ın 1905 yılında yayımlanan “Garip Meslekler Kulübü” adlı eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Londra’da faaliyet gösteren tuhaf bir kulübün merkezinde olduğu roman; mizah, dedektiflik ve sosyal hicvi bir araya getiren altı kısa hikâyeden meydana geliyor.

Eserde daha önce hiç var olmamış, orijinal meslekler keşfeden kişiler anlatılıyor. Chesterton, okurunu Londra’nın ücra köşelerine götürerek 20. yüzyıl başı İngiliz cemiyetine eleştiriler yöneltiyor. Mesela yazar, “akılcı” modern zihniyetin ahlaki muhakemeyi dışladığını ortaya koyuyor; “ilerleme” adı altında insanın sağduyusunu kaybettiğin vurguluyor.

TARİHÎ İSYANLARIN KÖKENLERİNE BAKIŞ

Dünya son günlerde İran’dan yaşanan isyanlara yüzünü çevirdi. Tarihçi ve sosyolog Jack A. Goldstone’un yazdığı ve yakın zamanda VakıfBank Kültür Yayınları etiketiyle okura sunulan “Erken Modern Dünyada Devrim ve İsyan” ise aktüel gelişmelerle irtibatlandırılabilecek bir eser…

Kitapta 1500- 1800 yılları arasında Avrupa, Osmanlı ve Doğu Asya’da yaşanan büyük isyanlar inceleniyor. Goldstone, Fransız Devrimi’nin Batı’ya has siyasi dönüşüm olduğu fikrini reddedip; bu gibi hadiselerin Osmanlı ve Ming/ Çing Hanedanlığı’nda yaşanan büyük isyanlarla benzer tarihî dinamiklere dayandığını iddia ediyor. Goldstone, büyük krizlerin ana tetikleyicisinin siyasi farklılıklar değil, demografik değişimler ve berberindeki mali sıkıntılar olduğunu savunuyor.

