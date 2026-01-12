Karsan, CES 2026’da sahada kanıtlanmış otonom araçlarıyla yer alarak Karsan AI vizyonunu dünyaya tanıttı; CEO Okan Baş, geleceğin yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı mobilite çözümleriyle şekilleneceğini vurguladı.

ALİ ÇELİK - Bursalı üretici Karsan, teknoloji dünyasının önde gelen fuar organizasyonlarından CES 2026’ya âdeta çıkarma yaptı. Yeni nesil otonom modellerinin sahada kanıtlanmış deneyimleri ile katılımcıların karşısına çıkan marka, Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıttı.

Karsan AI’yi Karsan Otonom Zekâsı olarak tanımladıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş “Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlanıyor. Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Bu yaklaşım, Karsan’ın yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Karsan’ın otonom başarısının sırrı güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımında yatıyor” dedi.

