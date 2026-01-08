Türkiye’deki sanayi sektörünü daha rekabetçi hâle getirerek yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı.

Haber Merkezi / ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye’de yüksek ve orta-yüksek teknoloji yatırımlarına ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kacır, ülke genelinde gerçekleştirilecek yatırımlar için 2020-2025 yılları arasında 13 bin 721 yatırım teşvik belgesi düzenlediğini, bu kapsamda 2,5 trilyon liralık sabit yatırım ve 294 bin 891 kişilik istihdamın öngörüldüğünü kaydetti.

Kacır, genç girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını ve 2025 yılı sonu itibarıyla teknoloji girişimlerine 15 milyar lira kaynak sağlandığı bilgisini verdi. Kacır, OSB’lerde nitelikli iş gücü yetiştirmek ve genç istihdamını artırmak için 81 meslek lisesi ile 26 meslek yüksekokulunun faaliyet gösterdiğini, bu okullarda 160 bin öğrencinin eğitim gördüğünü böylece Türkiye’deki nitelikli elaman ihtiyacının büyük ölçüde karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti. Kacır ayrıca, fen, teknoloji ve meslek eğitimine odaklı Sanayi ve Teknoloji Kolejlerinin kurulmasının planlandığını bildirdi.

