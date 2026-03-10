Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Aynur Aydan, yıllar sonra yaptığı çağrıyla duygulandırdı. Sinemaya duyduğu özlemi gözyaşları içinde belirten usta oyuncu, yönetmen ve yapımcılara seslenerek yeniden kamera önüne geçmek istediğini açıkladı.

Aynur Aydan, Yeşilçam'daki oyunculuk kariyerine 1966 yılında çekilen "İntikam Fırtınası" filmiyle adım attı. Aydan, kariyeri boyunca "Battal Gazi" "Bizansı Titreten Adam", "Deli Murat", "Tarkan" ve "Güzel Şoför" gibi dönemin sevilen yapımlarında rol aldı.

Usta oyuncu, Kartal Tibet ve Cüneyt Arkın ile de aynı projelerde yer alarak sinema tarihine adını yazdırdı.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Aynur Aydan, şimdi ise yeniden kamera karşısına geçme isteğini dile getirdi.

Aynur Aydan

"LÜTFEN BENİ DE GÖRÜN"

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamayan usta oyuncu, sinemaya olan özlemi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba ben Aynur Aydan. Sinemayı çok seviyorum. Sizlerle oynamak istiyorum. Sayın yönetmenim, filmciler, yapımcılar lütfen beni de görün lütfen. Çok istiyorum, çok arz ediyorum. İnşallah iyi bir teklif gelir. Anne olur, anneanne olur, oynarım yani. Of, hüzünlendim. Eski günleri hatırladım. Duyarsınız herhalde yapımcılar. Bu lafım size. Beni ağlattınız"

Sözleriyle duygulandıran usta oyuncunun bu çağrısı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan Aydan'ın sinemaya yeniden dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

