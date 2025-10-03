Sapık komşu Bayrampaşa'da terör estirdi! Kadınlar artık pencereye bile çıkamıyor

İstanbul Bayrampaşa’da aynı mahallede yaşayan kadınlar, komşuları Mustafa G.’nin uzun zamandır devam eden tacizlerine dayanamayarak isyan etti. İddiaya göre, 27 Haziran 2025 akşamı Mustafa G., mağdur Sevim Y.’nin kapısında belirdi, rahatsız edici bakışlarla göz kırptı ve cinsel içerikli sözler yağdırdı. Kadınlar artık susmuyor, korkularını polise taşıyarak bu kabusa son vermek istiyor.

Sevim Y., "Bana bakıyorsun dedim, başını çevirip şarkı söylemeye devam etti" diyerek yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Aynı dakikalarda evinin camında olan Filiz A. ise şüphelinin uzun süredir aynı şekilde davrandığını belirterek, "Sürekli penceremizin önünde duruyor, telefonla konuşuyor gibi yaparak bize bakıyor" dedi.

"TACİZ ETMEDİM, ALIŞVERİŞTEN DÖNÜYORDUM"

Sabah'ın haberine göre mağdurlar, Mustafa G.'nin geçmişte de benzer şekilde evlerinin önünde beklediğini, rahatsız edici bakışlar attığını ve tüm uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdüğünü söyledi. Olay günü mağdurların anneleri de bu duruma tanık oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa G., "Yanlış anlaşıldım, kimseye laf atmadım. Alışverişten dönüyordum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

10 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa G. hakkında "Israrlı Takip" ve "Zincirleme Cinsel Taciz" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eylemlerinin mağdurların huzur ve güvenini bozduğu, cinsel taciz boyutuna ulaştığı vurgulandı. Dava, Türk Ceza Kanunu'nun 105/1-1, 123/1 ve 43. maddeleri uyarınca önümüzdeki günlerde görülecek.

Olayın ardından mahalledeki kadınlar tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Mağdurlardan Sevim Y., "Artık pencereden dışarı bakmaya korkuyorum" dedi. Filiz A. ise "Bu sadece bize değil, tüm kadınlara yapılmış bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.