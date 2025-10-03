Allah böyle acı vermesin... Oğlunun cansız bedeninin yanına yıkıldı, feryadı yürekleri dağladı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay’da okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Hasan Güder’e cip çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, annesi koşup cansız bedeninin yanına çöktü. "Annem, annem!" diye feryat eden kadının yürek yakan çığlıkları kameraya yansıdı.
Yürekleri dağlayan olay Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki bir cip, okul servisinden inip karşıya geçmek isteyen Hasan Güder'e çarptı.
Kazada 8 yaşındaki Güder ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Güder'i Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİN YANINA ÇÖKTÜ
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Güder, hayatını kaybetti.
Kazada ölen çocuğun annesi ise oğlunun cansız bedeninin yanına çöküp feryat etti. Acı dolu anlar anbean kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar