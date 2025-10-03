Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Olay yeri Adana... "Beni kurtarın" dedi, geri dönüp dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da komşularıyla yaşadığı tartışma sonrası darbedilen F.Ş., 112’yi arayıp “Beni kurtarın” diyerek yardım istedi. Ancak 24 yaşındaki genç, kısa süre sonra silahla geri dönerek bir kişiyi öldürdü, üç kişiyi yaraladı. Tutuklanan cinayet şüphelisi emniyetteki ilk ifadesinde "Mahalleli sürekli 'Abidin ve Salih bu mahallenin ağabeyidir. Ona saygısızlık yapma' diyordu. Ben kimseye saygısızlık yapmadım. Tartışma sırasında bana ve aileme küfrettiler. Tepki gösterince Salih beni dövdü" dedi.

Olay, 1 Ekim günü saat 14.00 sıralarında Adana’nın Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan F.Ş. (24) ile komşuları Abidin Taktaş (63) ve oğlu Salih Taktaş (39) sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan atışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Salih Taktaş, F.Ş.'yi darbetti. Kavga sonrası olay yerinden ayrılan F.Ş., ruhsatsız tabancasını alıp olay yerine döndü, baba-oğula ateş açtı.

SALİH TAKTAŞ'IN DURUMU AĞIR

Açılan ateş sonucu baba Taktaş göğsünden vurulurken, oğlu başından yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan Y.A. (32) karnından, E.B. (27) ise kolundan yaralandı.

Olay yeri Adana... "Beni kurtarın" dedi, geri dönüp dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Baba Taktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğul Taktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ÖLEN ABİDİN TAKTAŞ
Ölen Abidin Taktaş 

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kaçan şüpheli F.Ş. ise Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin daha önce 'tehdit', 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 10 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri Adana... "Beni kurtarın" dedi, geri dönüp dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - 3. Resim

Emniyette ifadesi alınan şüpheli F.Ş., "Mahalleli sürekli 'Abidin ve Salih bu mahallenin ağabeyidir. Ona saygısızlık yapma' diyordu. Ben kimseye saygısızlık yapmadım. Tartışma sırasında bana ve aileme küfrettiler. Tepki gösterince Salih beni dövdü. Daha sonra 112'yi arayıp, 'beni kurtarın' diyerek yardım istedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

