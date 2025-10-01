Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da yol tartışması büyüdü! Camide 10 kişi tarafından dövüldü

Adana'da yol tartışması büyüdü! Camide 10 kişi tarafından dövüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yolun ortasında duran bir kadını 'kenara çekilir misiniz' diyerek uyaran adam, kadının kocası ve mahalleli tarafından darbedildi. Talihsiz adam, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde eşi Gülizar ile birlikte pazara gitmek için yola çıkan Ramazan İmir, iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken yol ortasından duran bir kadını "kenara çekilir misiniz" diyerek uyardı.

Bunun üzerine İmir, kadının kocası tarafından tehdit edildi.

CAMİDE DÖVÜP TEHDİT ETTİLER

Bunun ardından bir süre daha kadınla tartışan Ramazan İmir, kadının eşi tarafından saldırıya uğradı. İmir, saldırı sonrası kaçarak camiye sığındı. Daha sonra mahalleden bir grup Ramazan İmir'i camide dövüp, 'polise gidersen seni öldürürüz' diyerek tehdit etti.

Kaşı patlayan ve kolları moraran İmir, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve geçtiğimiz gün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Adana'da yol tartışması büyüdü! Camide 10 kişi tarafından dövüldü - 1. Resim

"ELLERİNDEN KAÇTIM, CAMİDE BENİ DÖVDÜLER"

Tanımadığı şahıslarca darbedildiğini anlatan Ramazan İmir, "Kadını 'kenara çekilir misiniz' diyerek uyardım ve eşi bana saldırdı. Ellerinden kaçtım ancak camide beni dövdüler. 10 kişi bana saldırdı. Yol istedim, dayak yedim. Yol isteyince kenara çıkmadılar ve mahalleli bana saldırdı. 'Kenara çekilir misiniz' dedim, eşi sopayla geldi" ifadelerini kullandı.

Kendisine saldıran kişilerin cono aşireti mensupları olduğunu öne süren İmir, "Bana bir şey olursa ölümümden conolar sorumludur" diyerek yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a övgüler: Artık korkarak gelecekler!Ankara su kesintisi listesi 1-2 Ekim: Çankaya ve Gölbaşı'nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da cinayet! Katil öldürmeden önce pusuda bekledi... - 3. Sayfaİstanbul'da cinayet! Katil öldürmeden önce pusuda bekledi...Eskişehir'de Tesla kontrolden çıktı! Bariyere saplandı     - 3. SayfaKontrolden çıkan Tesla bariyere saplandıEsrarengiz cinayette 'polis yeleği' detayı! Geniş çaplı soruşturma başlatıldı - 3. SayfaEsrarengiz cinayette 'polis yeleği' detayıMersin'de yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi! - 3. SayfaYaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi!Isparta'da 71 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - 3. Sayfa71 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandıSinop'ta piyasaya sahte altın süren çete çökertildi - 3. SayfaPiyasaya sahte altın süren çete çökertildi
Sonraki Haber Yükleniyor...