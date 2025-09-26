Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Adana’da infaz koruma memurlarının bulunduğu otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İnfaz koruma memurları Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. iş çıkışı evlerine dönmek için yola aynı araca bindi. Berk Öztürk’ün kullandığı 06 AAP 684 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Adana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybetti - 1. Resim

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri, araç içerisinde sıkışan Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. çıkartıp ambulansla hastaneye sevk etti. Öztürk ve Şahin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki memurun cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.B.’in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücü ise B.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

