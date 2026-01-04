Amazon Prime'da yayınlanan ünlü aksiyon dizisi "Jack Ryan" Venezuela sahnesiyle dikkat çekti. Dizide ülkeye "batık devlet" denilerek Nicolás Maduro, "Nicolás Reyes" adlı karakter üzerinden hedef gösterildi. Petrol ve altın yatakları, Rusya ve Çin faktörü üzerinden Venezuela'nın ABD için en büyük tehdit olduğu işlendi.

ALİ TÜFEKÇİ - Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen operasyonla kaçırılması dünya gündemine oturdu.

Maduro'nun tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler devam ederken ünlü yabancı aksiyon dizisi "Jack Ryan"daki Venezuela sahneleri dikkat çekti.

Tom Clancy’nin roman karakterinden uyarlanan, CIA’da analist olarak çalışan "Jack Ryan" karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi, 2. sezonunda yoğun olarak Venezuela'yı işliyordu.

Hollywood’un tanınmış isimlerinden John Krasinski'nin başrolde olduğu dizide, Venezuela "ABD için en büyük tehdit" olarak gösterilmişti.

"BUNLARI HABERLERDE DUYMAZSINIZ"

İkinci sezonda hikâye, Venezuela’daki başkanlık seçimleri etrafında şekillenir. Ülkede otoriter eğilimler gösteren bir yönetim vardır ve seçimlerin adil olmadığı, muhalefetin baskı altında tutulduğu vurgulanır.

Jack Ryan, seçim sürecine dışarıdan müdahaleler ve perde arkasındaki karanlık ilişkiler üzerine şüphelenir. Bu noktadan sonra Venezuela, yalnızca yerel bir kriz alanı değil, uluslararası bir istihbarat satrancı hâline gelir.

"Jack Ryan"ın 2. sezondaki ilk sahnesi bir sunumla başlar. Sunumda Ryan, CIA elemanlarına eğitim vermektedir. Rusya ve Çin'e dair bir haber seyrettirdikten sonra "Dünya sahnesinin en büyük tehdidi sizce hangisi?" diye sorar.

Rusya, Çin, Kuzey Kore cevaplarından sonra "Venezuela" cevabını vererek şunları söyler:

"Herkes Venezuela'dan memnun mu? Tehdit yok mu? Tamam. Size şunu sorayım. Bu bölgelerden hangisi gezegenin en büyük petrol yataklarına sahip? Suudilerden, İran'dan bile çok. Vay canına. Tamam peki.

Mesela altın Afrika'nın tüm madenlerinden de fazlası. Aslında Venezuela tartışmasız olarak gezegenin tek ve en büyük benzin ve maden kaynağıdır. Peki bu ülke neden modern tarihin en büyük insanlık krizlerinden birini yaşıyor?

Başkan Nicholas Reyes'le tanışalım. Ulusalcılık dalgasıyla başa geçmesinin ardından sadece 6 yılda bu adam ulusal ekonomiyi yarı yarıya çökertti. Yoksulluk oranını neredeyse %400 artırdı. "

Dizideki kurguda Venezuela hükümeti, yolsuzluk, silah anlaşmaları ve gizli finans ağları ile ilişkilendirilir.

"Jack Ryan" ve CIA, Venezuela’da ortaya çıkan yasa dışı silah sevkiyatlarının yalnızca iç güvenliği değil, ABD ve bölge ülkelerini de tehdit edebilecek bir boyuta ulaştığını fark etmiştir.

Dizide Nicolás Maduro ve rakibi Machado farklı isimlerle gösterilmişti.

BATIK DEVLET VENEZUELA

"Jack Ryan" dizisinin 2. sezonunda öne çıkan karakterlerden biri Marcus Bishop’tır (Jovan Adepo). Bishop, geçmişte Venezuela’da görev yapmış bir askerdir ve bölgede yaşanan kaosun nelere yol açtığını temsil eder.

Onun hikâyesi aracılığıyla dizide, siyasi krizlerin yalnızca devletler arası değil, insan hayatları üzerinde bıraktığı yıkıcı etki de gösterilir. Halkın yaşadığı korku, baskı ve belirsizlik arka planda sık sık hissettirilir.

Dizide ülkenin hali ve seçim süreci Nicolás Maduro'nun temsil edildiği "Nicolás Reyes" ve Machado'nun temsil edildiği aktivist aday "Gloria Bonalde" üzerinden şöyle ifade ediliyor:

"Peki karşısına kim çıkacak? Bu Gloria Bonalde. Şimdi Gloria aktivistliği seçen bir tarih profesörü.

Sosyal Adalet platformunda başkanın karşısına çıktı ve onun gücü naçizane görüşüme göre pisliğin teki olmaması. Analistlerin bugün için tahminlerinde Venezuela ekonomisinin tamamen çökme ihtimali %87 oranında. Haberlerde buna kriz diyorlar. Ama dünya sahnesinde buna batık devlet denir.

Bu terimi ilk kez duyuyorsanız güncel tarihimizde batık devletlere diğer örnekler Yemen, Irak ve Suriye'dir.

Ve daha da kötü bir haber var. Venezuela yeni nesil nükleer füzeye sahip olup Amerika'dan 30 dakikalık uzaklıkta olan tek ülkedir.

Bunları haberlerde göremezsiniz çünkü dünya sahnesinin en büyük oyuncuları görmenizi istemiyorlar.

Onlar için batık devletler sadece büyük fırsat kapılarıdırlar. Yani Rusya ve Çin asla daha büyük bir tehdit oluşturmaz. Venezuela gibi ülkeler bahçemize açılan arka kapılarını açık tutmadıkları sürece."

Ayrıca dizide Venezuela, küresel güçlerin çıkar çatışması yaşadığı bir alan olarak sunulur.

ABD, CIA ve diğer aktörler; rejim değişikliği, seçim güvenliği ve bölgesel istikrar gibi başlıklar altında ülkedeki gelişmeleri yakından takip eder. Bu bağlamda Venezuela, dizide “tek başına bir ülke” olmaktan çıkar, Latin Amerika’daki dengeleri etkileyen stratejik bir merkez hâline gelir.

John Krasinski - Jack Ryan

JACK RYAN NASIL BİR DİZİ

Amazon Prime'da yayınlanan, aksiyon ve siyasi gerilim türündeki dizi, ünlü yazar Tom Clancy’nin roman karakterinden uyarlanmıştı.

Modern dünyada geçen global tehditleri, istihbarat savaşlarını ve devletler arası güç mücadelelerini merkezine alıyor. Dizi toplam 4 sezon sürdü, final sezonu 2023 yılında izleyiciyle buluştu.

Dizinin merkezinde, eski bir deniz piyadesi ve CIA analisti Jack Ryan'ı, "The Office" diziyle meşhur olan John Krasinski oynuyor.

İlk sezonda finansal veriler ve banka transferleri üzerinde çalışan Jack, ilk bakışta sıradan görünen bir para trafiğinin aslında uluslararası bir terör ağının parçası olduğunu fark ediyor. Bu keşif, onu masa başı bir analist olmaktan çıkarıp sahada, dünyanın farklı noktalarında görev alan aktif bir CIA ajanına dönüştürüyor.

İkinci sezonda Venezuela konusu işlenirken, üçüncü ve dördüncü sezonlarda CIA içindeki güç mücadeleleri ve Rusya bağlantılı tehditler ön plana çıkar.

Bu bölümlerde Betty Gabriel, CIA yöneticilerinden Elizabeth Wright karakteriyle kadroya katılırken; James Cosmo, üçüncü sezonda Rusya ile bağlantılı kilit bir isim olan Luka Goncharov karakterini oynar. Böylece dizi, yalnızca sahadaki operasyonları değil, istihbarat kurumlarının kendi içindeki politik çatışmaları da detaylı şekilde ele alır.

