Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasındaki "tazminat düellosu"nda son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu’nun Soylu hakkında açtığı 10 kuruşluk dava reddedilirken Soylu’nun karşı davası haklı bulundu ve Kılıçdaroğlu’nun 10 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

Dava, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 13 Mayıs 2021’de yaptığı sosyal medya paylaşımı ve 19 Mayıs 2021’de katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu ifadelerin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, her açıklama için 5 kuruş olmak üzere toplam 10 kuruşluk manevi tazminat talep etti. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin basın açıklamasında ise, "5 paralık adama 5 kuruşluk dava açtık" dedi.

Süleyman Soylu ise sözlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 20 bin TL'lik karşı dava açtı.

Tazminat düellosunda karar çıktı: Kılıçdaroğlu kaybetti, Soylu kazandı

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA"

Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların sözlerini siyasi tartışma kapsamında değerlendirerek hem Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı hem de Soylu'nun karşı davasını reddetti.

Dosyayı yeniden inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu'nun açıklamalarının sert ve incitici nitelikte olmakla birlikte siyasi tartışma bağlamında ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmetti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk dava esastan reddedildi.

Ancak mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun dava sonrasında yaptığı bazı açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığı ve Soylu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği kanaatine vardı.

Bu kapsamda, 10 bin lira manevi tazminatın 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Soylu'ya ödenmesine karar verildi.

