“Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı Ramazan ayı etkinliklerini eleştirip bildiri yayımlayanlara bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı değişimi içine sindiremiyorlar. Çirkin ifadelerle saldırıyorlar. Laiklik kavramının arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ile bir yazı göndererek okullarda “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesini bildirdi. Bunun üzerine bazı akademisyenler, gazeteciler ve aktivistler bu genelgeyi laiklik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla eleştirdi ve aralarında yazar, sanatçı ve üniversite mensuplarının bulunduğu 168 kişi “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımladı.

Bildiri yargıya taşınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emek Sofrası Buluşması'nda bir kez daha tepki gösterdi.

"Laiklik kavramının arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz" diyen Erdoğan "Türkiye'nin yaşadığı değişimi içine sindiremiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye insani yardım girişinde güçlük çekiliyor.

Hedefimiz işçi, iş veren dahil herkesin hakkının korunduğu bir sistemi ülkemize kazandırmaktı. Dengeli, sağ duyulu ve rasyonel politikalarla şartları iyileştirmek için çaba harcadık.

1 Mayıs bu ülkede tartışılan hususlardandı. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek buna son verdik. Sendikaların kuruluş şartlarını biz kolaylaştırdık.

Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık, kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

Yıllarca hakları yok sayılan, mağdur edilen insanlarımıza yönelik düzenlemeler kimi çevreleri rahatsız etti.

"LAİKLİĞİN ARKASINA SAKLANIYORLAR"

Türkiye'nin yaşadığı değişimi içine sindiremiyorlar. Çirkin ifadelerle saldırıyorlar. Laiklik kavramının arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz.

Onlar hangi bildiriyi yayımlarsa yayımlasın, biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz.

