MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İmralı statüsü" çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, "Şu anda Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuş ve Terörsz Türkiye sürecine dair de mesajlarını paylaşmıştı.

BAHÇELİ: İMRALI'NIN STATÜ AÇIĞI NASIL KAPATILACAK?

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye' hedefinin icrasında 27 Şubat 2025 tarihli açıklamasıyla PKK'nın kurucu önderinin büyük bir dahli ve payı vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK'yı da bağlamaktadır. Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalıdır. Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir, o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? 'Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bahçeli'nin "İmralı statüsü" çıkışı soruldu

"ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETİLİYOR"

Bu açıklama gündem olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan'a da Bahçeli'nin 'statü' çıkışı soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" ifadelerini kullandı.

