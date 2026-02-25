Rekabet Kurumu, 19 özel okul hakkında "okul kayıt fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gerçekleştirildiği, yemek, kitap/kırtasiye, okul kıyafeti ve benzeri yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı, bazı yan hizmetlerin sunumunun eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve bu hizmetlerin belirli satış kanalları üzerinden teminine yönelik yönlendirmeler yapıldığı yönündeki iddialar" üzerine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek hizmetlerdeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü ön araştırmayı tamamladı. Elde edilen bulguları ciddi bulan Kurul, 4054 sayılı Kanun kapsamında resmi soruşturma açılmasına karar verdi.

VELİLERİN ŞİKAYETLERİ İNCELEME KONUSU OLDU

Süreçte özellikle velilerden gelen yoğun şikayetler etkili oldu. Kayıt ücretlerindeki yüksek artışların yanı sıra yan hizmetlerde uygulanan fiyat politikaları ve bu ürünlerin belirli satış noktalarından alınmasının zorunlu tutulduğu iddiaları mercek altına alındı.

19 EĞİTİM KURUMU LİSTEDE

Soruşturma kapsamına alınan 19 özel okul arasında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir kurumlar da bulunuyor. Bu çerçevede Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Koleji, Uğur Okulları ve Sınav Koleji gibi eğitim kurumları da soruşturma listesinde yer aldı.

KANUNUN 4. MADDESİ NE DİYOR?

Soruşturmaya dayanak oluşturan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi; piyasada rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı nitelikteki anlaşma ve uyumlu eylemleri yasaklıyor. Teşebbüsler arası bu tür uygulamalar, ihlal kapsamında değerlendirilebiliyor.

İDARİ PARA CEZASI GÜNDEMDE

Yürütülecek inceleme sonucunda rekabet ihlali tespit edilmesi halinde ilgili kurumlara idari para cezası uygulanabilecek. Soruşturma sürecinin ardından Kurul’un vereceği karar kamuoyuyla paylaşılacak.

