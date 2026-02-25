UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 bileti için sahaya çıkacak Galatasaray’ın Juventus deplasmanındaki kritik rövanş mücadelesinin yayın detayları futbolseverlerin gündemine oturdu. Karşılaşmanın saati, kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği farklı galibiyetin avantajıyla Torino’da tur şansı ararken, milyonlarca taraftar ise dev Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Avrupa sahnesindeki kritik randevuya kısa süre kala karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve yayın saati belli oldu.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus ile Galatasaray arasındaki rövanş mücadelesi 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak. İtalya’nın Torino kentinde bulunan Allianz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz maç yayın bilgileri açıklandı

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynanacak Juventus-Galatasaray karşılaşması TRT 1'de yayınlanacak. Dev mücadele futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak.

Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için yarınki maçta oynayamayacak.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından herhangi bir ücret ödenmeden canlı olarak takip edilebilecek.

İlk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra iki farklı mağlubiyet durumunda da tur atlayan taraf olacak. Üç farklı yenilgi halinde mücadele uzatmalara giderken, Juventus’un dört farklı galibiyeti tur için yeterli olacak.

