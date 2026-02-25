UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda avantajlı skorla rövanşa çıkan Galatasaray’ın turu geçmesi halinde son 16’daki muhtemel rakibi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray Juventus'u elerse rakibi kim olacak?

GALATASARAY JUVENTUS'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray’ın play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda karşılaşacağı rakip kura çekimiyle kesinleşecek. Mevcut eşleşme senaryosuna göre sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşme ihtimali bulunuyor. UEFA’nın belirlediği turnuva formatına göre play-off turundan gelen takımlar, lig aşamasını üst sıralarda tamamlayan ekiplerle eşleşiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin turu geçmesi durumunda karşılaşabileceği takımlar arasında Liverpool ve Tottenham öne çıkıyor. İki İngiliz temsilcisi de lig aşamasında elde ettikleri puanlarla doğrudan son 16 turuna kalmayı başaran ekipler arasında yer aldı. Galatasaray, son 16 turuna çıkması halinde, 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti. Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.

JUVENTUS 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Juventus, çıktığı son 5 resmi müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 yenildi. Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenildi.

