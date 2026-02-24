Mali sıkıntılar yaşayan Barcelona, transfer stratejisinde bonservissiz oyunculara yöneldi. Katalan ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Son yıllarda mali anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan İspanyol devi Barcelona, transfer politikasında radikal bir değişikliğe gitti. Katalan ekibi, bonservis bedeli ödemeden serbest statüsüne düşecek oyuncuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

OZAN KABAK GÜNDEMDE

Fichajes'in haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, Barcelona’nın radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli stoper, henüz geleceğiyle ilgili somut bir adım atmış değil.

Katalan ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor ve bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. Kabak’ın transferi gerçekleşirse, Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid ile de La Liga'da rakip olacak.

AVRUPA’NIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Ozan Kabak’a Barcelona’nın yanı sıra Avrupa’dan başka kulüplerin de ilgisi olduğu öne sürülüyor. Sakatlığın ardından kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli savunmacı, bu sezon Hoffenheim formasıyla 15 maçta 4 gol kaydetti.

Milli takım performansı da etkileyici olan Kabak, A Milli Futbol Takımı ile 26 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

