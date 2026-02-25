SPOR SERVİSİ
11 farklı sakatlık, 45 maç: Fenerbahçe'ye 'cam adam'dan bir kötü haber daha
Milan Skriniar'ın yokluğunda Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, sakatlık nedeniyle 27'nci dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmak zorunda kaldı. Deneyimli futbolcunun MR sonucu açıklanırken, sakatlıklar sebebiyle kaçırdığı toplam 45 maça yenileri ekleneceği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrası umut bağlanan Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa maçında sakatlandı ve MR sonucuna göre durumu ciddi.
- Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
- Tecrübeli savunma oyuncuyu, normal tedavinin yanı sıra rehabilitasyon süreci de bekliyor.
- Çağlar Söyüncü, daha önce 11 farklı sakatlık geçirmiş ve 45 maç kaçırmıştı.
Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrası stoper bölgesinde en büyük umut Çağlar Söyüncü olmuştu. Ancak milli futbolcu da Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirdi.
11 FARKLI SAKATLIK
Sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen tecrübeli savunma oyuncusunun durumu ciddi. Geçmişinde 11 farklı sakatlık geçiren ve hakkında ‘cam adam’ yorumları yapılan Çağlar’ı, normal tedavinin yanı sıra rehabilitasyon süreci de bekliyor.
45 MAÇ KAÇIRDI
Sarı-lacivertli kulüpten 4 milyon euro ücret alan 29 yaşındaki futbolcu, sakatlıklar yüzünden 45 maç kaçırmıştı. Şimdi bunlara yenileri eklenecek.
