Milan Skriniar'ın yokluğunda Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, sakatlık nedeniyle 27'nci dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmak zorunda kaldı. Deneyimli futbolcunun MR sonucu açıklanırken, sakatlıklar sebebiyle kaçırdığı toplam 45 maça yenileri ekleneceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrası stoper bölgesinde en büyük umut Çağlar Söyüncü olmuştu. Ancak milli futbolcu da Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirdi.

11 FARKLI SAKATLIK

Sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen tecrübeli savunma oyuncusunun durumu ciddi. Geçmişinde 11 farklı sakatlık geçiren ve hakkında ‘cam adam’ yorumları yapılan Çağlar’ı, normal tedavinin yanı sıra rehabilitasyon süreci de bekliyor.

Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa maçında oyundan çıkarkan büyük üzüntü yaşadı.

45 MAÇ KAÇIRDI

Sarı-lacivertli kulüpten 4 milyon euro ücret alan 29 yaşındaki futbolcu, sakatlıklar yüzünden 45 maç kaçırmıştı. Şimdi bunlara yenileri eklenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası