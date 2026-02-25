Trump’ın İran’ı “nükleer emeller”le suçlamasının ardından Tahran’dan gecikmeyen cevap geldi. Cenevre’de yapılacak kritik görüşme öncesinde İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın iddialarını iddiaları “büyük yalan” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasında İran’ı hedef almasının ardından İran'dan açıklama geldi.

Trump'ın Birliğin Durumu'nda konuştu! İran'dan ilk cevap geldi: "Büyük yalan, Nazilere benziyorsunuz"

"BÜYÜK YALANLAR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın nükleer programı ve balistik füzeleriyle ilgili iddiaların "sadece büyük yalanların tekrarı" olduğunu aktardı:

"Profesyonel yalancılar, sahte hakikat üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir. Bir yalanı yeterince sık tekrarlarsanız, gerçeğe dönüşür sözü, Nazi Almanyası’nın Enformasyon Bakanı ve Hitler’in danışmanı Joseph Goebbels tarafından ortaya atılan ve yaygın şekilde kullanılan bir kuraldır. Bu yöntem bugün, sistematik biçimde ABD yönetimi ve çevresindeki savaş yanlıları, özellikle de soykırımcı İsrail rejimi tarafından İran milletine karşı yürütülen yalan ve dezenformasyon kampanyasını ilerletmek amacıyla kullanılmaktadır.

İran’ın nükleer programı, balistik füzeleri ve Ocak ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ileri sürülen iddialar, yalnızca büyük yalanların tekrarından ibarettir. Hiç kimse bu açık yalanlara kanmamalıdır."

TRUMP İRAN HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Tahran yönetimini 'kötü niyetli nükleer emeller' taşımakla suçlayan ABD Başkanı, Avrupa’yı ve ABD üslerini tehdit edebilecek füzeler geliştirildiğini söylemişti.

İran’ın "yakında Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaşabilecek füzeler üretmeye çalıştığını" öne sürdü.

Nükleer programın “baştan başlatılmak istendiğini” dile getiren Trump, "Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" dedi.

Trump konuşmasında ayrıca, İranlı yetkililerin Aralık ayında başlayan ve 8-9 Ocak’ta zirveye ulaşan protestolarda 32 bin kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

İranlı yetkililer ise 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini kabul etmekle beraber, olayların ABD ve İsrail tarafından körüklenen 'terörist eylemler' nedeniyle yaşandığı görüşünü paylaşıyor.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ise 7 binden fazla kişinin öldüğünü kaydetti.

"ASLA NÜKLEER SİLAHIMIZ OLMAYACAK"

Trump, İran’la müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek, “Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu sözleri duymadık: Asla nükleer silahımız olmayacak” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de askeri çatışmayı önleyecek bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi. "Karşılıklı endişeleri gideren ve karşılıklı çıkarları sağlayan benzeri görülmemiş bir anlaşma imzalamak için tarihi bir fırsatımız var" diyen Arakçi İran’ın “hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyeceğini” taahhüt etti.

CENEVRE’DE KRİTİK GÖRÜŞME

İki ülke, diplomatik çözüm arayışı kapsamında İsviçre’nin Cenevre kentinde üçüncü tur görüşmeler için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Geçen yıl yapılan beş tur nükleer müzakere, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla sona ermişti.

Trump, "bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ama bir şey kesin: Bunun olmasına izin verilemez" diyerek mesajını yineledi.

BÖLGEDE SON DURUM

Orta Doğu’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) üslerine 300’den fazla jet ve askeri uçak konuşlandırdı.

Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, Ürdün’deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde yoğun hava trafiği gözlendi.

UÇAK GEMİLERİ VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Bölgede USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerindeki 8 ve 9 numaralı hava filoları da görev yapıyor.

ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un da Girit açıklarında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ocak başından bu yana bu çapta bir hava gücünün oluşturulabilmesi için yaklaşık 270 “C-17” ve “C-5” tipi lojistik uçuş gerçekleştirildiği görülüyor.

Patriot ve THAAD füze savunma sistemleri de konuşlandırıldı. Ayrıca yaklaşık 75 “KC-46” ve “KC-135” stratejik nakliye uçağının ya bölgeye yerleştirildiği ya da uçuş rotasında bulunmakta.

The Washington Post’un yayımladığı uydu görüntülerinde, Ürdün’deki bir askeri üste ABD uçaklarının yoğun şekilde konuşlandığı görüldü.

SAVAŞ JETLERİNİN DAĞILIMI NASIL?

Bölgedeki ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 84 “F-18E/F”, 36 “F-15E”, 48 “F-16C/CJ/CM” ve 42 “F-35A/C” jeti yer alıyor. Bu uçaklar toplam gücün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor.

Kalan bölümde ise 18 “EA-18G Growler” elektronik harp uçağı, 12 “A-10C Thunderbolt” yakın hava desteği uçağı, 5 “E-11A BACN” ve 6 “E3 Sentry AWACS” uçağı bulunuyor.

İSRAİL’İN HAVA GÜCÜ DE GÜNDEMDE

ABD’nin askeri yığınağı sürerken, İsrail’in de İran’a karşı saldırılara katılma ihtimali gündemde. İsrail’in 66 “F-15I/C/D”, 173 “F16I/C/D” ve 48 “F-35” savaş uçağından oluşan filosu bulunuyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’a göre, 12 adet ABD yapımı “F-22 Raptor” hayalet savaş uçağı teslim alındı. Ayrıca ABD’deki Langley Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan 6 "F-22"nin İngiltere üzerinden İsrail’e yöneldiği görüldü.

