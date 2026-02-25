Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken Türkiye’den dünyaya uzanan büyük bir iyilik seferberliği başlatıldı. Başta Gazze olmak üzere, 3 kıtada 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

Kurulduğu günden bu yana insani yardım çalışmaları yürüten Deniz Feneri Derneği, bu yıl Ramazan faaliyetlerini “Ramazan’da sofranı paylaş” sloganıyla sürdürüyor.

Ramazan boyunca; iftar sofraları, zekât, fitre, fidye, gıda paketi ve bayramlık elbise organizasyonlarıyla 1 milyonun üzerinde kişiye ulaşılması planlanıyor.



Gazze’de Ramazan: Çadır Kentler, Sıcak Yemek, İftar Sofraları

7 Ekim 2023’ten bu yana ağır insani kriz yaşayan Gazze’de, siviller hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu zor şartlar altında Deniz Feneri tüm imkânlarını bölge için seferber etti.

Çadır Kent Kurulumu

Evleri yıkılan aileler için çadır kentlerin kurulumu devam ediyor. Amaç, barınma sorunu yaşayan ailelere daha güvenli yaşam alanları sunmak.

Günlük 50 Bin Kişiye Sıcak Yemek

Gazze’de kurulan aş evi ile günde 50 bin kişiye sıcak yemek ve ekmek ulaştırılacak.

Ayrıca günlük 10 bin kişiye taze ekmek dağıtımı planlanıyor.

Ramazan’da paylaşmanın adı: Umudu büyütmek

100 Bin Kişilik İftar, 100 Bin Aileye Gıda Kolisi

Ramazan boyunca 100 bin kişiye sokak iftarı verilecek.

Bunun yanında 100 bin aileye gıda kolisi ulaştırılması hedefleniyor.

Sahur programlarıyla da ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmayacak.

3 Kıtada 30 Ülkede Ramazan Çalışması

Yardımlar yalnızca Gazze ile sınırlı değil. Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar dahil olmak üzere 3 kıtada 30 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Benin, Çad, Kamerun, Mali, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda başta olmak üzere 30 ülkede gıda kolileri dağıtılacak.

Ayrıca Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Tanzanya, Togo, Uganda, Afganistan, Bangladeş, Filipinler, Lübnan, Pakistan, Sri Lanka, Tayland ve Yemen’de iftar sofraları kurulacak.

Koli içerikleri ülkelerin beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanıyor.



15 Ramazan: Yetimler Günü

Ramazan boyunca yurtiçi ve yurtdışında on binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırılacak.

Bir çocuğun bayramlık ihtiyacı 1950 TL bağış ile karşılanabiliyor.

15 Ramazan “İslam Dünyası Yetimler Günü” kapsamında 30 ülkede yetim sofraları kurulacak, bayramlık ve yetim harçlığı dağıtılacak.

Suriye’de Yardımlar Devam Ediyor

Suriye’de Şam ve Halep’te açılan aş evi ve ücretsiz giyim mağazalarıyla binlerce kişiye destek sağlanıyor.

Bayramlık kıyafetler, yetim harçlıkları ve hediye paketleri çocuklara ulaştırılacak.



Adak, Akika ve Şükür Kurban Bedelleri

• Yurt içi adak kurbanı: 16.500 TL

• Yurt dışı adak kurbanı: 4.700 TL

Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi, dul, yetim ve muhtaç ailelere ulaştırılıyor.

Fitre ve Bağış Seçenekleri

• “FITRE” yazıp 5407’ye SMS göndererek 240 TL

• 5560 bağış hattına 1 SMS ile 50 TL

Daha yüksek tutarlı bağışlar internet sitesi, banka hesapları veya 0212 414 60 60 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.



Genel Başkan Mehmet Cengiz’den Ramazan Mesajı

Mehmet Cengiz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirip muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açacağız. Filistin’de zulüm altında Ramazan’a giren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm İslam âlemine birlik ve beraberlik diliyorum.”

