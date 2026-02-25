UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı: İşte maç programı...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları 26 Şubat Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak.
- Fenerbahçe, rövanş maçında Nottingham Forest deplasmanında mücadele edecek. Turu geçen, son 16'da Midtjylland veya Real Betis ile eşleşecek.
- Play-off rövanş maçları TSİ 20.45 ve TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
SON 16'DA MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe, 3-0'lık yenilginin rövanşında Nottingham Forest deplasmanına çıkacak. The City Ground Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Turu geçen ekip, son 16'da Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçlarının programı şöyle:
20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Fenerbahçe
23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)
23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)