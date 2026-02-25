Ama artık yeter! Sarı lacivertliler son üç sezonda 90+’larda yediği gollerle şampiyonlukları kaybetmişti. 90+11’de yenilen gol sonrası 1-1 biten Kasımpaşa karşılaşması da akıllara o dramatik maçları getirdi

Emin Uluç - Fenerbahçe adına keyifli rüyalarla geçen hafta sonu pazartesi gecesi bir anlamda kâbusa dönüştü. Sarı lacivertliler eline geçen fırsatı yine kullanamadı. Lider Galatasaray’ın puan kaybını hem de sahasında değerlendiremeyen Kanarya’nın bu durumu akıllara son üç sezonda yenilen kritik golleri ve kaçan şampiyonlukları getirdi.

Final niteliğindeki maçların uzatmalarındaki puan kayıpları Fenerbahçe’de ciddi travmaya dönüşmüştü. İstanbulspor, Sivasspor ve Kayserispor darbeleri daha hafızalardaki tazeliğini korurken bir de bunlara Kasımpaşa maçı eklendi.

İKİNCİ FIRSATI DA KAÇIRDI

Önceki üç maçın ortak özelliği sarı lacivertlilerin önde olması ve kaybedilen puanlarla birlikte şampiyonlukların da gitmesiydi. Kasımpaşa karşısında yenilen golle birlikte taraftarın diline bir anda “Yine mi keder ama artık yeter” şarkısı tekrar dolandı. Her ne kadar başkan ve özellikle de şampiyonluklara hasret kalan taraftar mutlu son istese de... Ve Kanarya adına bu ikinci defa kaçan fırsattı. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Samsunspor ile de berabere kalmıştı. Sonuç olarak Kanarya psikolojik olarak da darbe aldı.

O şarkı Fenerbahçelilerin dilinde: Yine mi keder!

ACI AMA GERÇEK: EVDE HUZUR YOK

n Kanarya adına Kadıköy ‘yıkılmaz kale’ydi ancak artık öyle değil. Taraftar desteği tam olmasına rağmen sarı lacivertliler lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere sahasındaki son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Avrupa’da 2 yenilgi 1 beraberlik, kupada 1 galibiyet, 1 yenilgi ve ligde ise 2 galibiyet, 3 beraberlik geldi.

HER ŞEY ARKA ARKAYA GELDİ

Hayaller ve gerçekler... Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına çıkarken lider G.Saray ile puan farkını eşitleme ve şampiyonluk yolunda psikolojik üstünlük sağlama hesapları yaparken bir anda her şey yerle bir oldu. Uzatmada gelen galibiyet golüne karşılık 2 dakika sonra kalede görülen gol umutları bitirdi. Hem de Kadıköy'deki puan kaybı yetmezmiş gibi asıl can sıkan ve tat kaçıran durum sakatlar oldu. Milan Skriniar’ın bir ay formadan uzak kalacak olmasına yeni isimler de eklendi. Hem de çoğunluğu stoper bölgesinden. Kanarya bir anlamda Kasımpaşa mücadelesinde bir darbe almadı çok darbe aldı.

SAKATBAHÇE!

Milan Skriniar: En az 4 hafta

Çağlar Söyüncü: En az 4 hafta

Oosterwolde: En az 3 hafta

Yiğit Efe Güvenç: En az 1 hafta

Edson Alvarez: Ameliyat oldu

Talisca: En az 3 hafta

Ederson: En az 3 hafta

CAM ADAM ÇAĞLAR!

Kanarya’da Skriniar’ın sakatlığı sonrası en büyük umut Çağlar Söyüncü idi. Ancak o da sakata geldi. Sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen tecrübeli savunmacının durumu ciddi. Geçmişinde 11 farklı sakatlık geçiren ve ‘cam adam’ yorumları yapılan Çağlar’ı normal tedavinin yanı sıra rehabilitasyon süreci de bekliyor. 4 milyon avro alan Çağlar sakatlıklar yüzünden 45 maç kaçırmıştı. Şimdi bunlara yenileri eklenecek.



