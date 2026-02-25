İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarihi Kazlıçeşme Meydanı'nı moloz sahasına çevirdi. Bir dönem dev mitinglere ve etkinliklere ev sahipliği yapan alan moloz yığınlarıyla kaplandı.

İstanbul kara surlarının hemen bitişiğinde yer alan ve tarihi Yarımadanın giriş kapılarından biri sayılan Kazlıçeşme Meydanı, İBB ve İSKİ'nin moloz döküm sahasına çevrildi.

İSTANBUL'UN İMAJINA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Çevrede biriken moloz atıkları ve bakımsızlık, özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için kötü bir manzara oluştururken, "Dünya Mirası" listesindeki surların dibindeki bu bakımsızlık, İstanbul'un turizm imajına da gölge düşürüyor.

TARİHİ CAMİİ DE OLUMSUZ TABLONUN ETKİSİNDE

Meydanın merkezinde yer alan ve manevi değeri yüksek olan Kazlıçeşme Fatih Camii de bu olumsuz tablodan etkileniyor. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından askerlerin ibadeti için inşa ettirilen bu tarihi yapının ihtişamı, çevresini saran moloz yığınları ve düzensizlik nedeniyle gölgede kalıyor.

İSKİ, MARMARA'YI DA KİRLETİYOR

Geçtiğimiz haftalarda İSKİ'ye bağlı Küçükçekmece atık su ön arıtma tesislerinde yeterince arıtılmadan deşarj edilen atık su nedeniyle denizin renginin değiştiği görülmüştü. İSKİ'ye daha önce de yeterli arıtma yapmadan denize atık su deşarj ettiği için 3 milyon TL para cezası kesilmişti.

