Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç eşi Gülseren Ceylan, yaklaşık 7 aylık evliliklerini sonlandırdı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada çiftin boşanmasına tek celsede karar verildi.

TEK CELSEDE BİTTİ

69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği, bu sabah görülen duruşmada tek celsede sona erdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre evliliğin bitiş gerekçesi olarak “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gösterildi.

RESMEN BOŞANDILAR

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan ve zaman zaman aralarındaki sorunlarla gündeme gelen çiftin, boşanma kararıyla birlikte evlilikleri resmen sona ermiş oldu.

7 aylık evlilik bitti! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANS VERMİŞLERDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu ve Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde nikah masasına oturmuştu. Çift, evlendikten sadece 3,5 ay sonra boşanma kararı aldıklarını doğrulayan adımlar atmıştı. Ceylan, “Erbil” soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Erbil de düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

Boşanma dedikodularının ardından, çiftin cephesinden “barışma” açıklaması gelmişti. TikTok yayını sırasında birlikte görüntülenen Erbil ve Ceylan, evliliklerine bir şans daha verdiklerini duyurmuştu. Ceylan sorulara, “Barıştık, evet! Evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum” şeklinde cevap vermişti.

