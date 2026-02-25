İstanbul Tuzla'da işçi konteynerinde yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken alevlere itfaiye müdahale ediliyor.

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Tuzlada işçi konteynerinde yangın! Ekipler olay yerinde

