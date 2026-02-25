Anadolu Ajansı
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın! Ekipler olay yerinde
İstanbul Tuzla'da işçi konteynerinde yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken alevlere itfaiye müdahale ediliyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan, Özgür Özel'e 'Ramazan' tepkisi: Öcüler yer seni
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR