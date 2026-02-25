CHP lideri Özgür Özel'in Ramazan etkinlikleri üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sarf ettiği sözler tepki çekti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Özel'in o sözlerine "Sen seni bil sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Sonra öcüler yer seni" ifadeleriyle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Özel, hem ekonomik hem de gündemsel konulara değindi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANINI HEDEF ALDI

"Ramazan geldiğinde seslerin düşmesi, incitici sözlerden geri durmak, kutuplaşmak yerine kucaklaşmak, küsleri barıştırmak, toksan açın halinden anlamak… " diyen Özel; "Ramazan’da aç kaldığın sürede normalde ekmeğe, suya, yemeğe ulaşamayanın halini görmek. Onun için yardımlaşmada bulunmak; zekat vermek, fitre vermek. Daha doğrusu kimsenin zekata, fitreye muhtaç olmayacağı bir ülkeyi inşa etmek, bunun için siyaset yapmak, bunu yapabilecek siyasetçilere destek olmak… Çıkacaksa Ramazan’dan bunlar çıkar, husumet çıkmaz. Ama AK Parti’nin kutuplaştırmadan ve vatandaşı birbirine düşürmeden sorumlu bakanı, Milli Eğitim Bakanı." ifadelerini kullandı.

"AYRIMCILIK ÇIKARACAK"

MEB'in Ramazan etkinliklerine tepki gösteren Özel, "Ramazan mübarek gün. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Çocuğunun dini eğitiminden, aileler sorumlu çocuklar belli bir yaşa gelene kadar. O çocuğun ibadetini, orucunu anası - babası bilir. Bu çocuklardan çetele tutturacak, bunun üzerinden sınıfta ayrımcılık çıkaracak. Esas maksadı gazeteye, televizyona düşecek. Bir gerilim çıkacak. Sonra aynı yalana sarılacaklar" dedi.

"ÖCÜLER YER SENİ"

Bu sözler tepki çekerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullanarak Özel'in konuşmasını paylaştı. Saral, "Sen seni bil sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Sonra öcüler yer seni. Sevgili Özgür" notunu düştü.

