Çankırı'da "Keloğlan çorbası" olarak da bilinen tarhana çorbası, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi konumunda. Bölge halkının "Gerçek bir şifa kaynağı" dediği çorbayı içmek için başka şehirlerden kente gelenler var.

Kış aylarının sembolü haline gelen tarhana çorbası, içeriğindeki vitaminler, mineraller ve doğal antibiyotik özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlıyor.

KELOĞLAN İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Masallara konu olan ve Çankırı'ya ait olduğu bilinen Keloğlan ile özdeşleşen çorba özellikle Ramazan ayında Çankırı'da ayrı bir öneme sahip. 30 gün boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Keloğlan çorbası, hem besleyici özelliği hem de tok tutucu özelliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"ÇOK SAĞLIKLI, TAM BİR ŞİFA KAYNAĞI"

Keloğlan çorbasının Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen restoran işletmecisi Şahin Harmancı, "Keloğlan çorbası diye adlandırdığımız tarhana çorbası yöresel bir çorbamızdır. Bu çorbanın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Bu çorbayı nenelerimiz daha iyi yapar. Gerçekten çok sağlıklı, adeta şifa kaynağıdır. Bu çorba için Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelenler vardır. Yöresel çorba için turistlerin Çankırı'yı tercih etmesi bile bize gurur veriyor.

Biz Çankırı'da bu çorbaya Keloğlan çorbası diyoruz. Bildiğiniz gibi Keloğlan Çankırılıdır. Bu da Keloğlan'ın annesinin şifalı tarifinden yapılan bir çorbadır. Çankırı'da Ramazan ayında 30 gün boyunca tarhana çorbası tüketilmektedir. Bu çorbanın yanında da Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünü olan küpecik peyniri servis edilir. Bu peynir, çorbanın içine karıştırılarak tüketilir" dedi.

