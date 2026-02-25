Kaydet

Erzurum’un İspir ilçesinde kuş gözlemi yapmak amacıyla dağlık araziye çıkan profesyonel dağcı Bülent Erkan, doğanın sert yüzüyle karşı karşıya geldi. Kış uykusundan yeni uyanmış ve oldukça aç olduğu tahmin edilen bir boz ayı ile bir anda burun buruna gelen "Dağların Oğlu" lakaplı Erkan, muhtemel bir facianın önüne tecrübesiyle geçti. Panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilen ve bağırarak ayıyı bulunduğu alandan uzaklaştıran dağcının o tehlikeli anları, kendi kamerasına saniye saniye yansıdı.

