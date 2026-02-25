Orlando Magic tek farkla kazandı: Wendell Carter galibiyeti getirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, Wendell Carter'ın bitimine 7 saniye kala attığı basketle Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 110-109 yendi.
- Wendell Carter, maçın bitimine 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı.
- Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 109-94 yenerek, son 9 maçta 8'inci galibiyetini aldı.
- Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23, James Harden 20 sayı kaydetti.
NBA'de Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup ederek, art arda oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünü kazandı.
Orlando Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Wendell Carter maçın bitimine 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı. Konuk takımda Desmond Bane 22 sayı, 6 asist, Wendell Carter 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Luka Doncic'in 22 sayı,15 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği Lakers'ta LeBron James ve Deandre Ayton 21'er sayı üretti. LeBron James, 2 saniye kala geriye çekilerek yaptığı 3 sayılık denemede isabet bulamadı.
CAVALIERS ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Evinde New York Knicks'i 109-94 mağlup eden Cleveland Cavaliers, son 9 maçta 8'inci galibiyetini aldı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23, James Harden 20 sayı kaydederken, Jarrett Allen 19 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı. Knicks'te ise Jalen Brunson 20, Mikal Bridges 18 sayıyla oynadı. Mitchell Robinson ise 16 ribaunt aldı.