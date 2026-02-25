Savunma sanayisinde dengeleri değiştiren adımlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN ortaklığıyla gerçekleştirilen EOTS performans testini başarıyla geçti. Gömülü EOTS teknolojisi dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulandı.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın düşük görünürlüklü TOYGUN elektro-optik hedefleme sistemiyle EOTS Performans Test Uçuşu’nu tamamladı.

DÜNYADA İLK: GÖMÜLÜ EOTS ENTEGRASYONU

TOYGUN sisteminin Bayraktar KIZILELMA’ya entegrasyonu, gömülü EOTS teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması örneği olarak öne çıktı.

Sistemin gövde içine gizlenmesi, KIZILELMA’nın düşük radar izi kabiliyeti açısından kritik önem taşıyor. TOYGUN EOTS, uçağın düşük görünürlük avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapmasına imkan sağlıyor.

HASSAS HEDEFLEME VE KEŞİF KABİLİYETİ

Hassas hedefleme ile keşif ve gözetleme görevleri için tasarlanan TOYGUN sistemi, modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına yönelik ileri teknolojik özelliklerle donatıldı.

Bayraktar KIZILELMA’nın, entegre edilen yeni sistemlerle birlikte uçuş testlerine devam ettiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE İLKLERE İMZA ATTI

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 2025’te Merzifon’dan kalkış yaptı ve Sinop’a intikal etti. Sinop hava sahasında uçan jet motorlu Banshee hava hedefi, dahili AESA Radarı MURAD ile tespit edildi.

Ardından görüş ötesi hava hava füzesi GÖKDOĞAN ateşlendi ve hedef tam isabetle vuruldu. Bayraktar KIZILELMA, bu kabiliyeti operasyonel senaryoda başarıyla sergileyen dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.

ABD’DEN BENZER HAMLE

9 Aralık 2025’te ABD merkezli Boeing ve Boeing Avustralya tarafından geliştirilen MQ-28 Ghost Bat İnsansız Savaş Uçağı’nın da görüş ötesi hava hava füzesiyle bir hava hedefini vurduğu açıklandı. Füze atışına ilişkin görüntüler paylaşıldı ancak vurulan hedefe dair görüntü yer almadı.

Ghost Bat’in kendi radarı bulunmadığı, hedefe ilişkin iz bilgisini E-7A Wedgetail uçağından aldığı aktarıldı.

24 Şubat 2026’da ise ABD’li Anduril şirketi tarafından geliştirilen YFQ-44 Fury adlı insansız savaş uçağının harp başlıksız bir görüş ötesi hava hava füzesi taşıdığı duyuruldu.

Uçağın ilerleyen süreçte bir hava hedefini vurmasın da planlanıyor.

DAHİLİ SİSTEMLERLE UÇUŞLAR SÜRÜYOR

29 Kasım 2025’ten bu yana Bayraktar KIZILELMA, farklı dahili sistemlerle uçuşlarını sürdürüyor.

ASELSAN TOYGUN Dahili Elektro-Optik Sensör Sistemi ile uçuş yapıldı. ASELSAN KARAT Dahili Kızılötesi İz Takip Sistemi ile uçuş gerçekleştirildi. ASELSAN FEWS Dahili Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi ile de uçuş icra edildi.

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denenmişti.

Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı.

Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte Bayraktar KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.

Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekat süreçleri yakından takip edildi.

Baykar’ın tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekat yapabilme kabiliyetini geliştirmeye devam edecek.

