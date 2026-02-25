Batman’da yaklaşık on binde bir görülen kraniyosinostoz hastalığı teşhisi konulan 5 aylık Ömer Birlik, 3 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Batman’da 5 aylık Ömer Birlik bebeğe kraniyosinostoz (kafatasının düzensiz oluşu, gözlerin çıkık gözükmesi, kulakların yerlerinden anormallik olması) teşhisi konuldu.

On binde bir görülen nadir hastalık! 5 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

AMELİYAT OLDU

Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz ve Op. Dr. Naci Emre Akşehirli tarafından ameliyat edilen bebeğin erken kaynamış kafatası bölümü dikkatle çıkarılıp, beyin gelişimine uygun şekilde yeniden şekillendirilerek anatomik plana uygun biçimde yerine yerleştirildi.

“KAFA KEMİKLERİNİN ERKEN KAYNAMASI”

Nadir görülen bu hastalığın ilerlemesi durumunda beyin gelişimine engel olduğunu belirten Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz, şunları söyledi:

5 aylık bebek hastamızın kraniyosinostoz olarak adlandırdığımız kafa kemiklerinin erken kaynaması sonucu oluşan bir hastalığı mevcuttu. Takiplerinde bu durumun ilerlemesi nedeniyle cerrahi müdahale planladık. Bu hastalık öncelikli olarak bir kozmetik şekil bozukluğuna neden olmakta ve daha da önemlisi beyin gelişimini engellemektedir. Bu nadir görülen bir hastalık olup, ameliyatında özel yaklaşım ve planlama gerektirmektedir.

“NADİR OLARAK GÖRÜLMEKTE”

Op. Dr. Naci Emre Akşehirli ise, "5 aylık bebeğimize kraniyosinostoz ameliyatı yaptık. Bu ameliyatı olmaması durumunda kozmetik açıdan rahatsız edici bir görüntü oluşması ve bu hastalıkla beraber beyin gelişimine de etki edebilme durumu olduğundan özel bir yaklaşımla bu ameliyatın yapılması gerekmektedir. Nadir olarak görülmektedir. On bin doğumda 2-3 bebekte görmekteyiz. Ameliyatla kafatası şekillendirilerek, beyine gelişmesi için alan tanınmış oldu" dedi.

“ÇOCUĞUMUZU AMELİYAT ETTİ”

Baba Abdurrahman Birlik ise bebeği doğduğunda kemik yapılarında problem olduğunun söylendiğini belirterek “Bu yüzden birçok hastaneye başvurduk ama kimse kabul etmedi. Batman'da bu ameliyatı yapabilecek doktorun olduğunu öğrenince buraya geldik. Bizi bilgilendirdiler, ameliyatın ağır olduğunu bize iletti. Bize güven verdi ve çocuğumuzu ameliyat etti ve başarılı oldu” diye konuştu.

