Empa Elektronik (EMPAE) halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. KAP’a yapılan resmi açıklama ile işlem tarihi, pazar bilgisi ve baz fiyat gibi detaylar netlik kazandı. Peki, EMPAE ne zaman işlem görecek?

Talep toplama sürecinde yoğun ilgi gören Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının Borsa İstanbul’da hangi tarihte işlem göreceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyordu. Şirketin halka arz büyüklüğü, dağıtım sonuçları ve işlem göreceği pazarla ilgili tüm ayrıntılar yapılan bildirimle birlikte kamuoyuna duyuruldu.

EMPAE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih yapılan resmi açıklama ile belli oldu. Buna göre şirketin halka arz edilen 38 milyon TL nominal değerli payları 26 Şubat 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar’da “EMPAE.E” kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde baz fiyatın 22 TL olarak belirlendiği duyuruldu. Ayrıca ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

EMPAE ne zaman işlem görecek? BISTte işlem göreceği tarih belli oldu

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLDU?

Empa Elektronik’in halka arz büyüklüğü 836 milyon TL olarak açıklandı. Halka arzda toplam 38 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi.

Talep toplama sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcılardan yaklaşık 4,99 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 15,83 kat talep geldi. Dağıtımın yüzde 60’ı bireysel, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirildi. Bu tablo, halka arza olan yüksek talebi ortaya koydu.

