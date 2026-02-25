İzmir’in birçok ilçesinde ana boru ve branşman arızaları ile altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintileri yaşanıyor. İlçe ilçe açıklanan kesinti saatleri ve suyun yeniden verileceği zaman aralıkları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gün içinde farklı noktalarda meydana gelen arızalar ve yürütülen bağlantı çalışmaları nedeniyle İzmir’de su kesintisi uygulanan mahalleler belli oldu. Kesintinin ne kadar süreceği ve suların hangi saatlerde yeniden verileceğiyle ilgili detaylar resmi duyurularla paylaşıldı.

İZMİR SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İzmir’de yaşanan su kesintilerine ilişkin güncel bilgiler İZSU’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor. İlçe ve mahalle bazlı yapılan sorgulamalarda kesintinin nedeni, başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenen bölgeler detaylı şekilde listeleniyor. Vatandaşlar bu sistem üzerinden adres bilgisi girerek kendi bölgelerindeki planlı veya arıza kaynaklı kesintileri anlık olarak görüntüleyebiliyor.

İzmir su kesintisi 25 Şubat! İzmir'de (Karşıyaka, Ödemiş, Urla) sular ne zaman gelecek?

25 ŞUBAT İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Buca su kesintisi: Etkilenen Mahalleler: Kozağaç, 25.02.2026 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Karabağlar su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Ali Fuat Cebesoy, Cennetçeşme, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin - 25.02.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Karşıyaka su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Goncalar, Nergiz - 25.02.2026 saat 09:36 ile 10:36 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Karşıyaka su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Donanmacı - 25.02.2026 saat 09:36 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kemalpaşa su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Yukarıkızılca Merkez - 24.02.2026 saat 13:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Kınık su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Fatih - 25.02.2026 saat 10:39 ile 12:39 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 25 Şubat! İzmir'de (Karşıyaka, Ödemiş, Urla) sular ne zaman gelecek?

Menderes su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Kasımpaşa - 25.02.2025 saat 10:20 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Urla su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Camiatik - 25.02.2026 saat 10:20 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Çiğli su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Maltepe - 25.02.2026 saat 09:46 ile 10:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Ödemiş su kesintisi: Etkilenen mahalleler: Cumhuriyet, Umurbey - 25.02.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası