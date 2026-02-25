Bursa’da yaşanan 20 milyon liralık silahlı soygunun perde arkasından filmleri aratmayan senaryo çıktı. Bir vatandaşın çektiği görüntüler soygunun sahte olduğunu, para aklamak amacıyla önceden planlandığını ortaya çıkarırken, 5 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...

İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon lirayı koli içinde Bursa'ya gönderdi. İddiaya göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında boş bir arazide parayı taşıyan iki çalışan, 3 şüpheli tarafından tüfekle gasp edildi.

Böylesi filmlerde yok! 20 milyonluk soygunun altından ‘senaryo’ çıktı

GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARAN GÖRÜNTÜ

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Gasp edilen 2 çalışan polisi aramak yerine patronlarını aradı, olaydan yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

'BAHİS' İTİRAFI

Gözaltına alınan O.D. ve O.S. ifadelerinde gasp edildiği belirtilen paranın bahis parası olduğunu itiraf etti. Ekipler, soygunun gerçek olmadığını ortaya çıkardı. Paranın İstanbul ayağını organize ettiği değerlendirilen Ö.D.'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sahte soygun için senaryo hazırlayan 8 kişiyi gözaltına alınırken, 5 şüpheli tutuklandı. Firari şüphelinin akrabası olduğu öğrenilen kuyumcu F.D. hakkında adli kontrol kararı verildi. Şirket yetkilisi Y.S. ve sözde mağdurlar O.D. ile O.S. hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

İKİ KOLİYİ ALTINA ÇEVİRMİŞLER

Öte yandan para dolu kolilerden birinin araçta bulunduğu, iki kolinin kuyumcuya götürülerek altına çevrildiği tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ile 5 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Toplamda 13 milyon 400 bin liraya el konuldu.

