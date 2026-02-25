Anadolu Ajansı • Ayvacık
Çanakkale'de yol çöktü, 2 metre çukur oluştu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun çökmesi sonucu 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
2 METRE ÇUKUR OLUŞTU
Altında su gider hattı bulunan yolda, 2 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.
Yetkililer, yolun yapılacak çalışma sonrası yeniden kullanıma açılacağını belirtti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR