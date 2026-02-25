Kırşehir'de Tepesidelik ile İnanç köyleri arasında 13 hayvanın ölü halde bulunması üzerine jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Cansız hayvanların drenaj hattı üzerine bırakıldığını belirten köy muhtarı, sorumluların tespit edilmesini istedi. Hayvanlar ekiplerce kaldırılarak gömülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kırşehir'de mandıralar bölgesi olarak bilinen Tepesidelik ve İnanç köyleri arasında 13 hayvanın cansız bulunması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Hayvanlara gübre attığı sırada fark eden Tepesidelik Köyü Muhtarı Ali Doğan Türkmen, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Türkmen, cansız hayvanların köyün drenaj su hattı üzerine bırakıldığını söyledi.

Köy yerinde bulunan hayvan cesetleri, jandarmayı harekete geçirdi

"KİMLERİN ATTIĞINI BİLMİYORUZ"

Hayvanları oraya bırakanların yakalanmasını istediklerini söyleyen Türkmen, "Köyde gübre atımı esnasında gördük. Kimlerin attığını bilmiyoruz. 13 cansız hayvan var." dedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede bulunan cansız hayvanları kamyona yükleyerek gömmek üzere bölgeden kaldırdı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise gece boyunca mandıralarda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

