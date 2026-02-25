6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı! Günçalar Pasajı davasında karar çıktı
Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Günçalar Pasajı'na ilişkin davada karar çıktı. "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan mimar Sinan Aydoğan beraat etti.
- Davanın tek sanığı mimar Sinan Aydoğan, "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlamasından beraat etti.
- Pasajın yıkılması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti.
- Binanın statik müellifi ve müteahhitleri dahil diğer sorumlu kişiler vefat ettiği için yargılama yalnızca Aydoğan üzerinden sürdürülmüştü.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Günçalar Pasajı, yıkılmış enkaz altında kalan Perihan Öğüt (89) ve Songül Çeliker (67) hayatını kaybetmişti.
TUTUKSUZ YARGILANIYORDU
Günçalar Pasajı'nın yıkılmasına ilişkin açılan davada bina onay dosyasında imzası bulunan ve 1973-1977 yılları arasında Malatya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüten, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen mimar Sinan Aydoğan (80), "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmıştı.
BERAAT KARARI
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Tek sanık Sinan Aydoğan hakkında beraat kararı verildi.
DİĞER SANIKLAR ÖLMÜŞTÜ
Binanın statik müellifi Ünal Aydıner, müteahhitler Mustafa Çalık ve Mustafa Güngör ile dönemin belediye personeli Hasan Hüseyin Tuluk ve Ercan Almendi'nin vefat etmiş olması nedeniyle yargılama yalnızca Sinan Aydoğan üzerinden sürdürülmüştü.