ABD tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan ve New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, saldırılar öncesindeki son resmi temasının Çin heyetiyle olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin düzenlediği büyük çaplı operasyonla Venezuela'nın başkenti bombalandı, ABD timleri Devlet Başkanı Maduro ve eşini yataklarından sürükleyerek aldı. Operasyon iki saatte sona ererken, uçağa bindirilen Maduro ve eşi New York'a götürüldü.

SON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun, başkent Karakas’ta patlama seslerinin duyulmasından saatler önce Çinli yetkililerle bir araya geldiği ortaya çıktı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, görüşme saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Miraflores Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çin’in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi’nin başkanlık ettiği heyetin yanı sıra Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin’in Caracas Büyükelçisi Lan Hu katıldı. Görüşmede, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan 600’ü aşkın anlaşma masaya yatırıldı; enerji, ticaret ve altyapı başta olmak üzere süren işbirliği alanları değerlendirildi.

