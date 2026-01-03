Elon Musk'tan sürpriz Trump paylaşımı! "Kötü diktatörlere açık bir mesaj..."
ABD tarafından Venezuela’ya düzenlenen operasyonda Nicolas Maduro’nun yakalanması, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk’tan sürpriz bir destek mesajı aldı. Musk, Donald Trump’ı tebrik etti.
- ABD ordusu, Venezuela'ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakaladı.
- Teknoloji milyarderi Elon Musk, operasyon sonrası sessizliğini bozdu.
- Musk, sosyal medya üzerinden Başkan Donald Trump'ı tebrik etti.
- Paylaşımında operasyonu "dünya için bir zafer" ve "kötü diktatörlere açık bir mesaj" olarak tanımladı.
- Bu tebrik, Musk ve Trump arasındaki gergin ilişkilerin yumuşayabileceği yönünde yorumlara neden oldu.
ABD ordusunun Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanması, uluslararası gündemi salladı. Olay, dünya siyasetinin yanı sıra iş ve teknoloji çevrelerinde de dikkatle takip edildi.
MUSK'TAN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM
Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile zaman zaman fikir ayrılıkları yaşayan ve ilişkileri gergin olarak değerlendirilen teknoloji milyarderi Elon Musk, operasyon sonrası sessizliğini bozdu. Musk, sosyal medya hesabı üzerinden Trump’ı tebrik eden bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında, operasyonun sadece bölgesel bir başarı olmadığını vurgulayan Musk, “Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır” ifadelerini kullandı.
GERGİNLİK SONA MI ERİYOR?
Musk’ın mesajı, Washington yönetiminin Venezuela politikasının Amerikan iş dünyasında da destek gördüğünü ortaya koyarken, ikili arasında son dönemde yaşanan gerginliklerin aşılabileceği yönünde yorumlara yol açtı.