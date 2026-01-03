ABD'li yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle yatak odasından sürüklenerek çıkarıldığını yazdı.

ABD ordusu, Venezuela’nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını duyurdu.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi.

Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

Maduro ve eşine gece yarısı operasyonu: Yatak odasından sürüklenerek çıkarıldılar!

"TIPKI BİR TELEVİZYON DİZİSİ İZLİYORMUŞUM GİBİYDİ"

Operasyonun son derece hızlı gerçekleştiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "ABD’nin elit birliklerinden Delta Force, Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i gece saatlerinde, uyudukları sırada yakaladı. Trump, Maduro’nun bulunduğu yapının “çok kısa sürede kuşatıldığını” ve bu nedenle sığınacak zaman bulamadı. O kadar hızlı yakalandı ki kaçmasına ya da saklanmasına imkan kalmadı” dedi. Trump, operasyonu “bir TV şovu izler gibi izledim” sözleriyle anlattı

VENEZUELA'DA ABD DARBESİ

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.

